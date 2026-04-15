VIDEO | Zifio avvistato in mare il cetaceo campione di apnea | può restare immerso per oltre 3 ore senza respirare

Nelle acque adriatiche è stato filmato un mammifero marino che, a prima vista, sembrava un delfino o una balena. Tuttavia, gli esperti dell’organizzazione Nuove Saline hanno identificato l’animale come uno zifio, una specie nota per le sue capacità di apnea. Questo cetaceo può rimanere sott’acqua per oltre tre ore senza respirare, una caratteristica che lo distingue nel mondo animale marino. Il video ha suscitato interesse tra gli appassionati di fauna marina.