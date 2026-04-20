Due cittadini sono stati multati per aver consumato bevande alcoliche in contenitori di vetro nel Parco Increa di Brugherio. L’episodio è avvenuto durante un pomeriggio di relax nel parco, quando sono stati individuati mentre si intrattenevano con alcolici. Le autorità hanno applicato sanzioni economiche nei confronti dei due individui, in conformità con le norme che vietano il consumo di alcol in aree pubbliche e in contenitori di vetro.

Un pomeriggio di svago nel verde di Brugherio si è trasformato in un pesante conto da pagare per due persone, sorpresi a consumare bevande alcoliche in contenitori di vetro all’interno del Parco Increa. Il fatto si è verificato lo scorso 18 aprile, intorno alle ore 18:45, quando l’intervento della polizia locale ha messo fine alla serata di una donna residente a Pesano con Bornago e di un uomo originario di Agrate Brianza. Sanzioni amministrative e provvedimenti immediati nel cuore del parco. Le pattuglie della polizia locale, che stavano monitorando l’area poco prima delle 19:00, hanno riscontrato la violazione del regolamento di polizia urbana da parte dei due individui.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aperitivo proibito al Parco Increa: sanzioni salate per due cittadini

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