Brugherio nel parco Increa armato di arco e frecce | denunciato

Un uomo è stato denunciato a Brugherio dopo essere stato sorpreso nel parco Increa con un arco e delle frecce. La polizia locale ha fermato il soggetto e ha proceduto alla denuncia per aver portato un oggetto considerato atto a offendere. L’intervento è avvenuto nella giornata di oggi, senza ulteriori dettagli disponibili riguardo ai motivi della presenza dell’uomo nel parco.

Brugherio (Monza Brianza), 12 Aprile 2026 - Girava armato di arco e frecce nel parco Increa a Brugherio ed è stato denunciato per porto di oggetto atto a offendere dalla polizia locale cittadina. E' successo ieri pomeriggio. L'allarme è scattato a seguito di una segnalazione alla centrale operativa dei vigili urbani di Brugherio. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato il ragazzo indicato, un 27enne originario del Marocco e residente a Brugherio, che avrebbe potuto rischiare di mettere in pericolo gli altri utenti del parco. Oltre alla denuncia, la potenziale arma è stata sequestrata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brugherio, nel parco Increa armato di arco e frecce: denunciato Tira frecce con l'arco nel parco pubblico: denunciatoÈ stato denunciato per porto di oggetto atto a offendere il ragazzo che nel pomeriggio di sabato 11 aprile è stato sorpreso a scagliare frecce con... Leggi anche: Dai missili balistici allo Stretto di Hormuz: tutte le frecce all’arco di Teheran