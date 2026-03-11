Discoteche senza sicurezza sanzioni salate a due locali del centro

La polizia ha condotto controlli in due discoteche del centro, verificando le condizioni di sicurezza dei locali. Durante le ispezioni, sono state riscontrate mancanze e irregolarità, che hanno portato a sanzioni economiche significative. Le operazioni fanno parte di un’azione coordinata volta a garantire la sicurezza nei luoghi frequentati dalla movida notturna. Nessun dettaglio sui nomi dei locali coinvolti.

La polizia ha coordinato una nuova attività di controllo per verificare le condizioni di sicurezza nei luoghi della movida. Nel primo locale controllato, nei pressi di viale Africa, gli agenti della polizia amministrativa hanno rilevato la violazione delle prescrizioni della licenza rilasciata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Controlli in due discoteche in centro, scattano 15mila euro di sanzioniIn entrambi i locali, uno in zona Castello Ursino e uno nei pressi di piazza Europa, sono state riscontrate gravi criticità in merito alla normativa... Affitti brevi, nuove regole del 2026: chi rischia sanzioni salate senza partita Iva e SciaLa Legge di Bilancio ha introdotto nuove regole per gli affitti brevi in ambito turistico. Altri aggiornamenti su Discoteche senza sicurezza sanzioni... Temi più discussi: Uscite di sicurezza bloccate e idranti senz’acqua: stangata da 7mila euro a una discoteca di Seriate; Sicurezza nella movida dopo Crans-Montana, controlli interforze in una discoteca del Catanzarese; Controlli nelle zone della movida a Bari, irregolarità per due locali: scattano le sanzioni; Controlli nel weekend nelle zone della movida: rilevate irregolarità in due discoteche per oltre 15mila euro di sanzioni. Catania, controlli nelle discoteche: irregolarità, lavoro nero e problemi di sicurezzaLa Polizia di Stato ha coordinato una nuova attività di controllo finalizzata a verificare le condizioni di sicurezza nei luoghi della movida, affollati in prevalenza da giovani, in modo da ... catanianews.it Discoteca con porte di sicurezza bloccate, multa di 7mila euro. Ristorante con lavoratori in nero: attività sospesaDa mesi sono in corso verifiche mirate sul rispetto delle normative amministrative, di sicurezza e tutela del lavoro negli esercizi pubblici. In campo la squadra amministrativa della questura, i carab ... ecodibergamo.it Discoteche catanesi poco sicure: controlli e multe Irregolarità in due locali... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook