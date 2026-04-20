Oggi è stata emessa la sentenza di primo grado relativa al caso di Giuseppe Pedrazzini, un uomo di 77 anni trovato morto il 11 maggio 2022 all’interno di un pozzo nella sua abitazione di Cerrè Marabino, nel comune di Toano. La condanna riguarda una vedova, che è stata condannata a tre anni e sei mesi di reclusione. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e si è conclusa con questa decisione giudiziaria.

Toano (Reggio Emilia), 20 aprile 2026 - È stata emessa oggi la sentenza di primo grado per la tragica fine di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato morto l'11 maggio 2022 dentro il pozzo della sua casa di Cerrè Marabino (Toano) e deceduto due mesi prima. Per la vedova Marta Ghilardini, processata con rito ordinario, sono stati decisi 3 anni e mezzo di condanna per tutti i reati per i quali era stata accusata, a parte uno - la soppressione di cadavere - per il quale è stata assolta. Il verdetto è stato emesso dalla Corte d'Assise presieduta dal giudice Cristina Beretti, a latere Francesco Panchieri e i membri popolari....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anziano buttato nel pozzo, vedova condannata a 3 anni e mezzo

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