Bimba investita all’asilo | maestra condannata a due anni e mezzo

Una maestra dell’asilo estivo nel Lazio è stata condannata a due anni e sei mesi di reclusione per lesioni personali colpose e abbandono di minore. La sentenza riguarda l’incidente del 2016, quando una bambina è stata investita nel parcheggio della struttura. La decisione è stata presa nel corso di un procedimento giudiziario che ha portato alla condanna dell’insegnante coinvolta.

Lavinia Montebove, la bimba di 16 mesi investita all’asilo e rimasta tetraplegica: definitive le condanne per maestra e conducenteConcluso definitivamente, con la conferma della condanna per la maestra, il caso di Lavinia Montebove, la bambina di 16 mesi investita nel 2018 nel parcheggio dell’asilo nido a ... ilmessaggero.it

