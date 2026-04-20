Anziani uccisi i ’trucchi’ e le paure di Spada | Scuse per stare solo in ambulanza con i pazienti

Un’indagine sulla figura di Luca Spada, autista soccorritore di 27 anni, ha portato alla luce alcune accuse riguardanti comportamenti sospetti e atteggiamenti ambigui. Durante le indagini, sono emersi dettagli su presunte scuse usate per rimanere da solo con i pazienti in ambulanza, e un elemento visivo, definito come un ’camera look’, ha caratterizzato alcune dichiarazioni di Spada. La vicenda riguarda anche episodi di violenza contro anziani, con modalità e motivazioni ancora da chiarire.

Un vero e proprio ’camera look’ (uno ’sguardo in camera’) rompe la quarta parete dell’inchiesta su Luca Spada, il 27enne autista soccorritore della Croce Rossa del comitato di Forlimpopoli-Bertinoro. Spada, per tutti Spadino, è in carcere con l’accusa di omicidio pluriaggravato. Il 25 novembre 2025 avrebbe causato la morte di Deanna Mambelli, 85 anni, "immettendo aria nel corpo della trasportata" e causandole "un’insufficienza respiratoria acuta" fino al decesso, avvenuto in ambulanza. Spadino è indagato anche per la morte di altri cinque anziani, per i quali però il gip ha negato la custodia in carcere per mancanza di indizi. La mattina seguente alla morte di Deanna, Spada ha come un presentimento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Anziani uccisi, i ’trucchi’ e le paure di Spada: "Scuse per stare solo in ambulanza con i pazienti" Killed by the Adopted BrotherShe Reborns 7 Years Back as a Child to Take Everything Back! Notizie correlate Leggi anche: Anziani uccisi in ambulanza, le intercettazioni shock dietro l’arresto di Luca Spada: «Questi vecchietti soffrono troppo…» Anziani morti in ambulanza, arrestato l'autista Luca Spada: «Uccisi con la tecnica dell'effetto bolla d'aria»È stato arrestato - con l'accusa di omicidio volontario - Luca Spada, 27enne di Meldola (Forlì-Cesena), nell'ambito dell'indagine della Procura di...