Anziani uccisi in ambulanza le intercettazioni shock dietro l’arresto di Luca Spada | Questi vecchietti soffrono troppo…

Nelle ultime ore, un giovane autista di ambulanza è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso sei anziani trasportati in ambulanza. Le indagini hanno svelato intercettazioni in cui il sospettato pronuncia frasi come «Quei vecchietti soffrono troppo… Devono andare dal buon Dio», riferendosi ai pazienti. Le autorità hanno fermato il 27enne dopo aver raccolto elementi che collegano le sue parole alle morti sospette avvenute durante i trasporti.

«Quei vecchietti soffrono troppo. Devono andare dal buon Dio». A parlare è Luca Spada, il 27enne autista di ambulanza della Croce Rossa arrestato nelle scorse ore con l’accusa di omicidio volontario premeditato di sei anziani. In un’ intercettazione telefonica, i cui contenuti sono stati pubblicati dal Resto del Carlino, si sente il giovane forlivese pronunciare alcune frasi shock, che sembrano confermare le tesi della procura sul suo operato. « Mi è piaciuto, lo rifarò », dice sempre Spada in un’altra intercettazione. E sarebbero proprio queste parole, raccolte durante le indagini, ad aver portare al suo arresto. Le ipotesi sul movente. Dalle intercettazioni sembra che Spada si vanti dei presunti omicidi, tutti avvenuti durante il trasporto in ambulanza da un’ospedale all’altro, in provincia di Forlì, nel corso del 2025.🔗 Leggi su Open.online Anziani morti in ambulanza, le frasi choc di Luca Spada: "Soffrono troppo. Mi piace, lo voglio rifare"Ci sarebbero intercettazioni choc dietro l’arresto del 27enne Luca Spada indagato per omicidio volontario nell’ambito del fascicolo aperto dalla... Anziani morti in ambulanza, le intercettazioni choc: “Quei vecchietti soffrivano troppo, giusto che vadano davanti a Dio. M’è piaciuto, lo rifarò”Meldola (Forlì-Cesena), 12 aprile 2026 – ’Spadino’ viene arrestato ieri mattina presto.