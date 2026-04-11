Un autista di 27 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario in relazione alla morte di due anziani avvenuta durante un trasporto in ambulanza. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe utilizzato una tecnica chiamata “effetto bolla d’aria” durante il servizio. Le autorità hanno eseguito l’arresto nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Forlì. La vicenda ha suscitato attenzione nel territorio.

È stato arrestato - con l'accusa di omicidio volontario - Luca Spada, 27enne di Meldola (Forlì-Cesena), nell'ambito dell'indagine della Procura di Forlì diretta dal procuratore Enrico Cieri sui decessi di alcuni anziani, avvenuti nel giro di pochi mesi, durante o poco dopo il trasporto in ambulanza. Spada era operatore della Croce Rossa, poi sospeso, e autista dei mezzi di soccorso. Nei suoi confronti è stata eseguita l'ordinanza di custodia del giudice per le indagini preliminari. L'indagine è dei carabinieri. L'ipotesi della tecnica dell'effetto bolla d'aria per uccidere Spada ha sempre protestato la propria innocenza, ma secondo l’accusa avrebbe causato la morte degli anziani usando la cosiddetta tecnica dell’effetto bolla d’aria, ossia attraverso somministrazioni con siringhe vuote. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Anziani morti in ambulanza, arrestato l'autista Luca Spada: «Uccisi con la tecnica dell'effetto bolla d'aria»

Anziani morti in ambulanza Forlì: arrestato Luca Spada, l’inchiesta e le accuseChi è Luca Spada e perché è stato arrestato a Forlì? Svolta nell’inchiesta sulle morti degli anziani in ambulanza.

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Anziani morti in ambulanza: in arresto Luca Spada con gravi accuseAnziani morti in ambulanza,arresto l'infermiere che ha tolto la vita loro al fine di avere poi risarcimenti dai decessi. notizie.it

Il nome di Luca Spada emerge da una delle inchieste più inquietanti degli ultimi mesi: una serie di morti sospette di anziani dopo trasporti sanitari che dovevano essere routine. - facebook.com facebook

Accusato di omicidio volontario #LucaSpada, il volontario di #Meldola sospettato di aver ucciso alcuni anziani durante o subito dopo il trasporto in ambulanza x.com