Anziani sempre più poveri il 68% vive in difficoltà e molti rinunciano alle cure

Nel territorio dell’area metropolitana fiorentina, un’ampia parte della popolazione anziana si trova a vivere in condizioni di difficoltà economica, con il 68% che fatica a far fronte alle spese quotidiane. Questa situazione porta molti di loro a rinunciare alle cure necessarie, aggravando una fragilità che spesso passa inosservata. La realtà di queste persone rappresenta un problema crescente che richiede attenzione e interventi specifici.

Una fragilità diffusa, spesso silenziosa, che attraversa la vita quotidiana di migliaia di anziani nell’area metropolitana fiorentina. È il quadro che emerge dal rapporto “Vivere al minimo”, promosso da Spi Cgil Firenze, Caritas Firenze e VoisLab, presentato nel corso della mattinata di oggi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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