Sussidiarietà salute | meno cure per cronici poveri e anziani

Il sistema sanitario italiano mostra un contrasto evidente: i malati cronici, i poveri e gli anziani ricevono meno assistenza, nonostante la gratuità. La causa risiede nelle risorse limitate e nelle scelte di priorità che penalizzano le fasce più fragili. Le liste d’attesa si allungano e le cure vengono ridotte, soprattutto nelle zone più povere. In alcune regioni, le strutture pubbliche si trovano a dover ridimensionare i servizi dedicati ai più bisognosi. Questa realtà solleva dubbi sulla reale equità del sistema sanitario nazionale.

C'è un problema nella sanità italiana: è gratuita e rivolta a tutti, in teoria, ma in pratica chi già è in condizioni infelici riceve meno cure. È il dato principale che emerge dal rapporto sulla sussidiarietà in ambito salute, presentato stamani. Servizio di Luigi Ferraiuolo

Giovanni Fontana ha sottolineato l'importanza della sussidiarietà nel settore sanitario durante la presentazione del nuovo rapporto.

L'iniziativa delle Stelle Manzoniane, promossa dalla Croce Verde di Bosisio Parini, rappresenta un gesto di solidarietà dedicato ai meno abbienti.

Rapporto su sussidiarietà e salute: fragili e poveri a rischio, il Ssn va rivisto.

Rinvio alle cure fino al 20% per le fasce svantaggiate, cure a casa solo per un non autosufficiente su tre e mortalità agganciata al titolo di studio: proposta per rimettere al centro la sanità pubblica.

Circa il 9-10% degli italiani ha rinunciato o rinviato cure necessarie per motivi economici, lunghe attese o difficoltà di accesso, una quota che supera il 20% tra le fasce più svantaggiate.

Il Rapporto "Sussidiarietà e… salute", che verrà presentato a Roma giovedì, evidenzia che per chi è fragile, anziano o cronico, troppo spesso le tutele sanitarie restano sulla carta. È per queste persone che il sistema mostra la sua falla più grave.