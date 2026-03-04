Cure veterinarie impossibili per i poveri | la proposta per aiutare anziani e animali

I consiglieri comunali di Pordenone della Lista Civica “Il Bene Comune” hanno presentato un’interrogazione urgente al Sindaco e alla Giunta. La richiesta riguarda l’introduzione di aiuti diretti alle famiglie a basso reddito con animali domestici, evidenziando come le cure veterinarie risultino spesso inaccessibili per le persone più povere. La proposta mira a sostenere chi si trova in difficoltà nell’assistenza ai propri animali.

I consiglieri comunali de Il Bene Comune chiedono fondi per le fasce più deboli, considerando l'importanza degli amici a quattro zampe I consiglieri comunali di Pordenone della Lista Civica “Il Bene Comune”, Stefano Zanut e Carla Manzon, hanno depositato un’interrogazione urgente al Sindaco e alla Giunta per introdurre aiuti diretti alle famiglie a basso reddito con animali domestici, definendoli “una medicina contro la solitudine degli anziani”. A Pordenone un residente su quattro ha oltre 65 anni e molti vivono soli: studi confermano che possedere un pet riduce del 30% il rischio di depressione, ma cure veterinarie inaccessibili stanno diventando un dramma sociale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Cure veterinarie inaccessibili, Roma sperimenta i voucher per gli animali delle famiglie fragiliCurare un animale domestico a Roma sta diventando sempre più difficile, soprattutto per chi vive in condizioni di fragilità economica.

Sussidiarietà salute: meno cure per cronici, poveri e anzianiC’è un problema nella sanità italiana: è gratuita e rivolta a tutti, in teoria, ma in pratica chi già è in condizioni infelici riceve meno cure.

Una raccolta di contenuti su Cure veterinarie.

Cure veterinarie, le nuove tecnologie per la diagnosi precoceRimini, 28 mag. (askanews) – La cura degli animali domestici sta vivendo una rivoluzione. In Italia la popolazione di animali da compagnia ha raggiunto i 65 milioni di esemplari. Nel 2023, la spesa ... iodonna.it

In Inghilterra aumentano le spese veterinarie e vengono soppressi più animali: perché può succedere anche in ItaliaL'aumento del costo delle cure veterinarie sta avendo un impatto negativo sul benessere degli animali: le persone aspettano troppo prima di consultare il veterinario, e questo porta molti a varcare la ... fanpage.it