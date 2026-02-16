Raggirano anziani con la truffa del finto carabiniere a Oristano per un totale di 14 mila euro due arresti

Due giovani campani sono stati arrestati a Oristano perché avevano truffato anziani fingendosi carabinieri e avevano portato via 14 mila euro. La polizia ha scoperto che i truffatori avevano chiamato ripetutamente le vittime, usando un telefono falso, e avevano ottenuto i soldi con minacce e inganni. Uno degli arrestati aveva già precedenti per altri reati simili e si trovava in città da poche settimane. La polizia ha recuperato tutto il denaro sottratto e ha messo fine alla serie di truffe.

Due arresti e di un'ingente quantità di refurtiva recuperata il bilancio dell'operazione condotta dai Carabinieri a Oristano contro una banda specializzata in estorsioni ai danni di anziani. I responsabili, due uomini ventenni originari della Campania, sono stati fermati in flagranza di reato presso un B&B dove si erano nascosti dopo aver messo a segno l'ennesimo colpo. L'azione è stata resa possibile grazie a un articolato dispositivo investigativo, attivato per contrastare il fenomeno delle truffe e delle estorsioni che da tempo preoccupa la popolazione sarda, in particolare le persone più fragili.