Roma truffa del finto carabiniere | arrestato 56enne napoletano

La truffa del “finto carabiniere” si ripresenta a Roma, con un 56enne napoletano arrestato per aver cercato di ingannare un’anziana con la tecnica del “finto incidente”. Questo episodio evidenzia l’importanza di prestare attenzione a comportamenti sospetti e di verificare sempre le identità delle persone che si presentano come figure ufficiali.

Ha provato a raggirare un’anziana con la tecnica del “finto incidente”, ma questa volta a "finire in trappola" è stato il sedicente carabiniere. A Roma gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 56enne napoletano che, identificandosi come membro dell'Arma, aveva contattato telefonicamente un'anziana facendole credere che la figlia aveva avuto un grave incidente e che erano necessari soldi contanti e gioielli per una "risoluzione bonaria" della vicenda. Purtroppo per il truffatore, la donna era al fianco della madre durante la telefonata e insieme hanno deciso di assecondare le richieste che venivano loro impartite, avvertendo nel frattempo le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

In questa vicenda, un uomo di 56 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di tentata truffa ai danni di un'anziana, dopo essere stato smascherato mentre si spacciava per un carabiniere.

