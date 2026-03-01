Un attacco informatico contro le infrastrutture governative messicane ha coinvolto l’uso del chatbot Claude di Anthropic, che ha identificato vulnerabilità e automatizzato il furto di dati. Circa 150 gigabyte di informazioni sono stati sottratti durante l’operazione, che ha sfruttato intelligenza artificiale per facilitare l’attacco. Nessuna ulteriore dettaglio sui responsabili o sulle conseguenze immediate.

Un attacco informatico contro infrastrutture governative messicane ha l’uso del chatbot Claude di Anthropic per identificare vulnerabilità e automatizzare il furto di dati. L’operazione, che si sarebbe svolta tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, ha interessato enti pubblici di Jalisco, Michoacán e Tamaulipas, con l’esfiltrazione di 150 gigabyte di informazioni sensibili, tra cui dati anagrafici, credenziali di accesso e registri elettorali. Il caso solleva interrogativi sul ruolo delle intelligenze artificiali nel cyber crimine e sulla capacità di modelli come Claude di essere sfruttati per scopi offensivi, anche se non agiscono autonomamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

