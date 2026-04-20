Antenna 5G spezzata dal vento | disagi da settimane per i residenti

Da settimane i residenti segnalano problemi legati a un’antenna 5G che si è rotta giovedì santo a causa di un vento forte. L’antenna è ancora inattiva e la sua mancanza sta creando disagi nella zona. Nessun intervento di riparazione è stato ancora effettuato, lasciando gli abitanti senza un servizio che era disponibile prima dell’accaduto. La situazione continua a causare disagio tra chi vive nella zona.

Sono ancora persistenti i disagi dell'antenna 5G abbattutasi, giovedì santo (2 aprile) a causa del forte vento e non ancora ripristinata. L'episodio si è verificato a Tuoro frazione di Sessa Aurunca.Dopo 18 giorni senza connessione parte di cittadini è sul piede di guerra: “Non ne possiamo più.🔗 Leggi su Casertanews.it RECENSIONE (2025) : Antenna 5G KASER V3. DETTAGLI ESSENZIALI Notizie correlate Corte si ribella: antenna 5G da 35 metri, i residenti firmano la petizioneLa tranquillità delle zone rurali di Corte è stata interrotta dalla scoperta di nuovi picchetti su un terreno agricolo privato, segnale dell’avvio di... Il Comune approva. La protesta dei residenti: "No all’antenna 5g"Intanto il Comune ha dato l’ok all’azienda Inwit che installerà l’antenna 5G vicino al campo sportivo e al cimitero. Approfondimenti e contenuti Lozzolo autorizza la nuova antenna 5G: lavori dal 27 aprile al campo sportivoA Lozzolo, nel Vercellese, è arrivato il via libera definitivo per la realizzazione della nuova infrastruttura per telecomunicazioni attesa in paese. L’intervento riguarda l’installazione di un palo a ... valsesianotizie.it Antenna 5G, la svolta. Il Tar non ferma i lavori. Ma c’è un’incognita. Il cantiere prende vitaIl tribunale respinge l’istanza cautelare e si esprimerà in autunno. Intanto l’azienda ha dato il via ai lavori preliminari nella nuova area. . lanazione.it