Antares Electrolysis | Tecnologie di Elettrolisi per l’Energia del Domani

Antares Electrolysis è una startup nata dall’Istituto Italiano di Tecnologia che si occupa di sviluppare tecnologie di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde. L’azienda si focalizza su sistemi innovativi, progettati per migliorare l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale. La società mira a contribuire alla transizione energetica attraverso soluzioni che possano rendere più sostenibile la produzione di idrogeno.

Antares Electrolysis, spin-off dell’Istituto Italiano di Tecnologia, è una giovane realtà che punta a rivoluzionare la produzione di idrogeno verde grazie a tecnologie di elettrolisi di nuova generazione, efficienti e sostenibili.L’idrogeno, noto e utilizzato fin dal XIX secolo, può oggi.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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