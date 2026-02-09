Setificio | l’Aula Giannino Brenna si rinnova | nuove tecnologie per formare i professionisti del tessile di domani

L’Aula Giannino Brenna del Setificio si rinnova, introducendo nuove tecnologie per preparare i giovani al lavoro nel settore tessile. Ora il laboratorio è più connesso con le imprese e offre agli studenti strumenti pratici e competenze che possono usare subito una volta usciti dall’istituto.

Grazie al contributo di Fondazione della Seta, il laboratorio si aggiorna con software e strumenti professionali per avvicinare scuola e impresa Un laboratorio sempre più connesso al mondo dell’impresa, capace di offrire agli studenti strumenti concreti e competenze immediatamente spendibili nel settore tessile. È stata presentata questa mattina, mercoledì 4 febbraio, la nuova dotazione informatica dell’Aula Giannino Brenna del Setificio Paolo Carcano di Como, rinnovata grazie al contributo della Fondazione della Seta E.T.S. All’evento hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali, del mondo dell’istruzione e dell’industria, oltre a docenti, studenti e giornalisti.🔗 Leggi su Quicomo.it

