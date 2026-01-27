Cioccolato per il cuore Arte per l’anima | per San Valentino la box speciale di campania>artecard e Gay-Odin
In occasione di San Valentino, campania>artecard e Gay-Odin propongono una box speciale che unisce arte e cioccolato. Un regalo raffinato pensato per gli amanti dell’estetica e della dolcezza, ideale per celebrare la Festa degli Innamorati con eleganza e originalità. La collaborazione tra arte e gastronomia offre un’esperienza unica, perfetta per chi desidera sorprendere con autenticità e stile.
Una sorpresa speciale per tutti gli amanti dell’arte e della bellezza. In occasione di San Valentino, campania > artecard e la storica Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin presentano una special edition ideata per celebrare la Festa degli Innamorati con un regalo originale, elegante e dal grande.🔗 Leggi su Napolitoday.it
