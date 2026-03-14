Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’Italia non sta negoziando con l’Iran per il passaggio dallo Stretto di Hormuz. Secondo il Financial Times, anche la Spagna avrebbe avviato trattative con l’Iran in questo senso. Le informazioni riguardano incontri e dialoghi tra le autorità dei paesi europei e rappresentanti iraniani, senza indicare dettagli sui contenuti o gli esiti delle discussioni.

Secondo il Financial Times, sia l’Italia che la Spagna sono ora in trattative con l’Iran nella speranza di raggiungere un accordo che permetta alle loro navi di attraversare lo Stretto di Hormuz. I colloqui si svolgono proprio mentre l’Italia inizia il ritiro delle truppe dalla regione del Kurdistan iracheno e dopo che un soldato francese è rimasto ucciso durante un attacco nella stessa area. (ANSA) – “Non stiamo trattando con nessuno e con l’Iran per far passare navi italiane da Hormuz”. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani a 10 minuti su Rete4 rispondendo ad una domanda su un articolo del Financial Times. Il governo non tratta con l’Iran, “anche perché sarebbe molto complicato” far passare le navi dallo Stretto, “c’è uno stato di guerra”, per ora passano solo pochissime navi, soprattutto iraniane, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Tajani: ‘non stiamo trattando con l’Iran per il passaggio da Hormuz’

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