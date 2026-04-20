Angelo Iannelli insignito della Medaglia d’Oro Domenico Savio per il suo impegno sociale a Ischia

Nell’incantevole cornice dell’Hotel Michelangelo sull’isola di Ischia, si è svolta una cerimonia per conferire la Medaglia d’Oro Domenico Savio a un cittadino locale. La premiazione ha riconosciuto il suo impegno sociale attraverso azioni e iniziative sul territorio. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e della comunità, con un momento di celebrazione e gratitudine.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’incantevole cornice dell’Hotel Michelangelo, sull’isola di Ischia, terra di accoglienza e spiritualità, è stato conferito ad Angelo Iannelli il prestigioso riconoscimento “Medaglia d’Oro Domenico Savio”, premio dedicato a chi si distingue per la tutela degli ultimi, la solidarietà e la promozione dei valori umani. Tra i premiati di questa edizione figurano il noto giornalista Talal Khrais, il Sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione e la squadra Ischia Baskin, simbolo di inclusione e sport per tutti. L’isola verde, da sempre crocevia di culture e rifugio per chi cerca bellezza e rinascita, diventa così il palcoscenico ideale per celebrare un uomo che ha fatto della vicinanza ai più fragili una missione di vita.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Angelo Iannelli insignito della Medaglia d’Oro Domenico Savio per il suo impegno sociale a Ischia Notizie correlate Il Maestro Marco Siesto insignito del Distintivo d’Onore d’Oro della Federazione Italiana SchermaAsd Olympia esprime grande orgoglio e profonda soddisfazione per il prestigioso riconoscimento conferito al Maestro Marco Siesto, insignito del... Sant’Angelo a Cupolo celebra il maresciallo Pepicelli, medaglia d’oro al valor militareTempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina, in Sant’Angelo a Cupolo, si è svolta la cerimonia in ricordo del Maresciallo d’alloggio Francesco... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: SSC Napoli in campo contro le discriminazioni; Presidente Commissione Agricoltura, Aveta: Grande sinergia con gli assessori Zabatta e Serluca; Angelo Iannelli insignito della Medaglia d’Oro Domenico Savio per il suo impegno sociale a Ischia. Angelo Iannelli Bis (@angelo.iannellibis) - facebook.com facebook