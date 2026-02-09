Il Maestro Marco Siesto insignito del Distintivo d’Onore d’Oro della Federazione Italiana Scherma

Il Maestro Marco Siesto ha ricevuto il Distintivo d’Onore d’Oro dalla Federazione Italiana Scherma. La Asd Olympia esprime soddisfazione e orgoglio per questo riconoscimento, che premia il suo lungo impegno nel mondo della scherma e il contributo dato allo sport. Siesto, tra i più stimati nel settore, ora porta a casa uno dei premi più prestigiosi, sottolineando il suo ruolo importante nella crescita della disciplina.

Asd Olympia esprime grande orgoglio e profonda soddisfazione per il prestigioso riconoscimento conferito al Maestro Marco Siesto, insignito del Distintivo d'Onore d'Oro dalla Federazione Italiana Scherma, una delle più alte onorificenze attribuite a personalità che hanno contribuito in maniera.

