Anffas raddoppia per rafforzare i servizi | Novara e Borgomanero diventano Fondazioni
Dopo cinquant'anni di attività, le sedi di Novara e Borgomanero di Anffas sono state trasformate in fondazioni. Questa decisione segue le disposizioni della riforma del Terzo Settore, che ha portato alla creazione di un sistema
Dopo cinquant'anni di storia, le sedi Anffas di Novara e Borgomanero evolvono. Non è un semplice cambio di nome, ma una scelta strategica dettata dalla riforma del Terzo Settore: la creazione di un sistema "dualistico" per proteggere il futuro dei servizi e l'identità dei valori.Nascono le.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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