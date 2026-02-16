Borgomanero si getta sotto il treno come la figlia | morto Paolo Lorenzini tragedia sulla Novara-Domodossola
Paolo Lorenzini, 51 anni di Borgomanero, si è tolto la vita domenica 15 febbraio gettandosi sotto un treno sulla linea Novara-Domodossola, ripetendo un gesto simile a quello della figlia deceduta anni fa. La tragedia si è verificata poco prima delle ore 8, quando il convoglio regionale ha travolto Lorenzini lungo i binari, lasciando la comunità sconvolta.
Chi era Paolo Lorenzini e cosa è successo a Borgomanero?. Un gesto che riapre una ferita mai chiusa. Paolo Lorenzini, 51 anni, residente a Borgomanero, si è tolto la vita domenica 15 febbraio gettandosi sotto un treno regionale sulla linea Novara- Domodossola. Erano circa le 13 quando il convoglio proveniente da Novara lo ha investito all’uscita di una curva, nei pressi del passaggio a livello della provinciale 156 tra Borgomanero e Cressa. Inutile il tentativo di frenata del macchinista. Perché la tragedia riapre una ferita profonda?. Il 15 marzo 2024, con le stesse modalità, era morta la figlia diciannovenne Claudia Lorenzini. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Tragedia a Borgomanero: si suicida sotto un treno Paolo Lorenzini, due anni dopo la figlia Claudia
Paolo Lorenzini, 51 anni di Borgomanero, si è ucciso domenica 15 febbraio 2026 gettandosi sotto un treno sulla linea Novara-Domodossola, in un gesto che sembra essere stato alimentato dal dolore per la perdita della figlia Claudia, avvenuta due anni fa.
Treno investe una persona a Borgomanero: bloccata la linea Novara-Domodossola
Tragedia a Cressa, padre si getta sotto un treno nello stesso punto della figliaPaolo Lorenzini non ha retto al dolore, gestiva un impianto di rifornimento carburante a Borgomanero, lascia la moglie e un altro figlio ... rainews.it
Si getta sotto il treno, come la figlia due anni fa: tragedia sulla Novara-DomodossolaBorgomanero sotto choc: dopo la figlia, anche il padre si getta sotto il treno, riaprendo il dramma familiare. notizie.it
Un dolore che non si era mai spento. È iniziata così la fine di Paolo Lorenzini, 50 anni, trovato senza vita sui binari tra Cressa e Borgomanero, travolto ieri da un convoglio in transito sulla linea Novara-Domodossola. Inutile il tentativo del macchinista di arresta - facebook.com facebook
Paolo Lorenzini è l’uomo deceduto investito da un treno proveniente da Novara, due anni prima aveva perso la figlia x.com