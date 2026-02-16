Paolo Lorenzini, 51 anni di Borgomanero, si è tolto la vita domenica 15 febbraio gettandosi sotto un treno sulla linea Novara-Domodossola, ripetendo un gesto simile a quello della figlia deceduta anni fa. La tragedia si è verificata poco prima delle ore 8, quando il convoglio regionale ha travolto Lorenzini lungo i binari, lasciando la comunità sconvolta.

Chi era Paolo Lorenzini e cosa è successo a Borgomanero?. Un gesto che riapre una ferita mai chiusa. Paolo Lorenzini, 51 anni, residente a Borgomanero, si è tolto la vita domenica 15 febbraio gettandosi sotto un treno regionale sulla linea Novara- Domodossola. Erano circa le 13 quando il convoglio proveniente da Novara lo ha investito all’uscita di una curva, nei pressi del passaggio a livello della provinciale 156 tra Borgomanero e Cressa. Inutile il tentativo di frenata del macchinista. Perché la tragedia riapre una ferita profonda?. Il 15 marzo 2024, con le stesse modalità, era morta la figlia diciannovenne Claudia Lorenzini. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Borgomanero, si getta sotto il treno come la figlia: morto Paolo Lorenzini, tragedia sulla Novara-Domodossola

Paolo Lorenzini, 51 anni di Borgomanero, si è ucciso domenica 15 febbraio 2026 gettandosi sotto un treno sulla linea Novara-Domodossola, in un gesto che sembra essere stato alimentato dal dolore per la perdita della figlia Claudia, avvenuta due anni fa.

Un incidente ha coinvolto un treno e una persona a Borgomanero, causando l’interruzione della linea Novara-Domodossola.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.