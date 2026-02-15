Treno investe una persona a Borgomanero | bloccata la linea Novara-Domodossola
Un incidente ha coinvolto un treno e una persona a Borgomanero, causando l’interruzione della linea Novara-Domodossola. La tragedia è avvenuta domenica 15 febbraio alle 13, tra Cressa e Borgomanero, quando il convoglio ha investito un uomo che si trovava sui binari.
Dalle prime informazioni sembra si tratti di un uomo. Circolazione dei treni bloccata su tutta la tratta Intorno alle 13 un treno che viaggiava sulla linea Novara-Domodossola ha investito una persona sui binari tra Cressa e Borgomanero. Dalle prime informazioni sembra che la persona investita sia un uomo e che sia deceduto a seguito dell'impatto con il treno.
