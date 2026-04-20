Un uomo di 52 anni ha ammesso di aver ucciso il figlio di 20 anni con un’ascia durante una discussione avvenuta in casa. La tragedia si è verificata a Vasto, dopo un confronto tra i due. La polizia ha confermato la confessione e sta continuando le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La famiglia coinvolta è sotto shock, mentre si attendono eventuali sviluppi sul caso.

Antonio Sciorilli, 52 anni, ha confessato di avere ucciso il figlio Andrea, 20 anni, al culmine di una violenta lite scoppiata tra le mura domestiche. L’uomo ha tolto la vita al giovane utilizzando un’ascia. Il 52enne si trova attualmente in carcere in stato di fermo. La tragedia si è consumata ieri a Vasto, in provincia di Chieti: il corpo di Andrea Sciorilli era stato ritrovato in un garage condominiale. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Il procuratore capo di Vasto Domenico Angelo Raffaele Seccia poco fa ha fatto il punto della situazione sulle indagini, parlando di “ un delitto nato, purtroppo, in un ambiente di contrasti familiari che si sono acuiti in maniera esponenziale negli ultimi tempi “.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Andrea Sciorilli ucciso con un’ascia dal padre per un corso di formazione: la confessione del genitore dopo la tragedia di Vasto

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