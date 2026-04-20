A Vasto, si indaga sulla morte di un giovane di 21 anni, con il padre che ha ammesso di essere stato lui stesso coinvolto. La vicenda si sviluppa in un contesto di tensioni familiari e frequenti litigi, mentre si fanno strada diverse ipotesi sulle cause dell’incidente. La comunità locale si trova a fare i conti con una situazione che ha sconvolto l’intera città.

Sconcerto e dolore a Vasto per la morte del 21enne Andrea Sciorilli, una tragedia familiare che, con il passare delle ore, assume contorni sempre più drammatici. Non un’aggressione esterna, ma un gesto maturato tra le mura domestiche, al culmine di una situazione difficile che, secondo quanto emerge, andava avanti da tempo. A confessare è stato il padre, Antonio Sciorilli, 52 anni, responsabile dell’ufficio legale della Asl 02 Lanciano Vasto Chieti. Dopo oltre dieci ore di interrogatorio nella caserma dei carabinieri, l’uomo ha ammesso davanti al pubblico ministero Miriam Manfrin di aver colpito il figlio con diverse coltellate. La confessione «Sono stato io», avrebbe dichiarato nel corso della notte, facendo crollare ogni residuo dubbio degli investigatori.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Andrea Sciorilli ucciso a Vasto, il papà: «Sono stato io». Le liti continue e gli «amici sbagliati». Tutte le ipotesi

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