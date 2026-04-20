A Vasto il padre di un giovane di 21 anni, trovato morto nel garage del suo condominio, è stato sottoposto a fermo. La vittima, Andrea Sciorilli, era stata segnalata dal padre stesso per episodi di violenza e, secondo quanto riferito, era stata denunciata in precedenza. La polizia ha arrestato l'uomo poco dopo il ritrovamento del corpo, avvenuto ieri pomeriggio. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze del decesso.

VASTO - Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo. A confermare la notizia è l'avvocato dell'uomo, Massimiliano Baccalà. Il fermo sarebbe scattato al termine del lungo interrogatorio che si è svolto la notte scorso nella caserma dei carabinieri della città abruzzese. Il giovane era stato accoltellato. Secondo alcuni testimoni, il padre aveva denunciato il figlio in passato perché era «un violento». Chi era Andrea, diplomato in amministrazione, finanza e marketing, è stato ucciso con almeno tre coltellate al torace. Gli investigatori già ipotizzavano che il delitto potesse essere stato l'ultimo atto di una lite cominciata in casa.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Andrea Sciorilli ucciso a Vasto, fermato il papà: l'uomo lo aveva denunciato per violenze. Il 21enne era stato trovato accoltellato al torace nel garage

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