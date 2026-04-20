Andrea Sciorilli, un ragazzo di 22 anni di Vasto, aveva conseguito il diploma e lavorava per trovare un impiego stabile. Amava il mare e trascorreva spesso il tempo sulla spiaggia di Vasto Marina. Nella giornata di aprile, si stava preparando a uscire di casa per passare qualche ora sulla spiaggia, ma è stato coinvolto in un episodio violento che ha portato alla sua morte.

Stava per trascorrere una domenica soleggiata di aprile al mare, presso la località Vasto Marina, ma proprio poco prima di lasciare la propria abitazione, Andrea Sciorilli è stato ucciso nel garage di casa, con un'accetta, da suo padre, che avrebbe ammesso la sua colpevolezza alle forze dell'ordine. Il 22enne abruzzese era considerato da tutti un bravo ragazzo, salvo che dal suo assassino, che in passato lo aveva anche denunciato, giudicandolo "un violento". Andrea Sciorilli accoltellato a morte nel garage di Vasto a 21 anni. «Colpi violentissimi, sembra un’esecuzione» Diplomato qualche anno fa presso l’Istituto Frentano in amministrazione finanza e marketing.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Andrea Sciorilli, chi era il 22enne di Vasto ucciso dal padre: il diploma, l'amore per il mare e la ricerca di un lavoro fisso

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