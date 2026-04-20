Andrea Prapugicu medaglia d' argento nei 200 rana

Durante i Campionati italiani assoluti tenutisi a Riccione dal 13 al 18 aprile, il ventiduenne Andrea Prapugicu ha ottenuto la medaglia d’argento nei 200 metri rana. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi nuotatori provenienti da diverse regioni, con Prapugicu che ha concluso la gara con un tempo che gli ha assicurato il secondo posto. La manifestazione si è svolta presso la piscina di Riccione e ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Il ventiduenne Andrea Prapugicu ai recenti Campionati italiani assoluti svolti a Riccione dal 13-18 aprile ha conquistato la medaglia d’argento nei 200 rana. L’atleta, tesserato per la Virtus Buonconvento, che si allena sotto la guida dell’allenatore Ronny Olivotti presso la piscina del Panta.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Mantegazza conquista l’oro nei 200 rana: è Parigi!Christian Mantegazza si aggiudica la prova dei 200 metri rana ai Campionati Italiani con un cronometro di 2:10. Nuoto toscano protagonista agli assoluti di Riccione: record nazionale nei 200 rana per Lisa AngioliniFIRENZE – Seconda giornata da incorniciare per la Toscana ai campionati italiani assoluti Unipol di Riccione, trascinata dai successi tutti al...