Andrea Dossena | Ho segnato al Real ho sfidato Messi Crisi Nazionale? Io nel 2009 c' ero e già si capiva

Andrea Dossena, ex calciatore che ha affrontato grandi campioni come Messi, Cristiano Ronaldo e Adriano nelle partite di club, ha recentemente guidato il Novara verso la salvezza nel girone A della Serie C, portandolo fuori dalla zona playout. In passato, Dossena ha giocato anche a Liverpool, e ha commentato come Malesani fosse avanti di 25 anni rispetto ai tempi attuali. Lui stesso ha ricordato un gol al Real Madrid e un confronto con Messi.

Andrea Dossena ha dedicato la sua vita al calcio: “A 6 anni giocavo in strada con gli amici, a 36 ho smesso perché volevo allenare. Ho avuto la fortuna di vivere una carriera incredibile: Serie A, Premier, Champions League, la Nazionale. Oggi ai miei ragazzi dico che devono lottare ogni giorno per inseguire i loro obiettivi”. L’ex esterno sinistro classe ’81 ha salvato il Novara nel girone A di Serie C. Niente playout, missione compiuta: “La posizione in classifica non ci interessa. Se lavori bene e in campo vai forte, i risultati arrivano”. Dossena è partito dalla piccola Pieve Fissiraga, poco più di mille abitanti in provincia di Lodi, ed è arrivato a indossare la maglia del Liverpool insieme a capitan Gerrard, Xabi Alonso e Torres.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Andrea Dossena: "Ho segnato al Real, ho sfidato Messi. Crisi Nazionale? Io nel 2009 c'ero e già si capiva" Notizie correlate Leggi anche: “Ho fatto l’animatore ma ero scarsissimo, non come Pintus o Fiorello. Io sono più antipatico. Se ho mai rischiato le botte? Sì, al Campionato del mondo di tiro al piattello”: così Filippo Giardina Leggi anche: Brugman: "Ho sfiorato l'Atletico e sfidato Messi. A 33 anni torno in Italia per salvare il Pescara"