Brugman | Ho sfiorato l' Atletico e sfidato Messi A 33 anni torno in Italia per salvare il Pescara

Brugman ha raccontato di aver avuto un'occasione di giocare contro l'Atletico Madrid e di aver sfidato Messi durante una partita amichevole. Dopo quattro anni negli Stati Uniti, il centrocampista torna in Italia, questa volta per aiutare il Pescara a evitare la retrocessione. Ha detto di essere felice di rivedere Insigne e di voler lottare fino alla fine. La sua esperienza potrebbe fare la differenza nel finale di campionato, mentre il club cerca di mantenere la categoria.

Gaston Brugman ha capovolto la clessidra per ricominciare. Sette anni dopo il suo addio, il centrocampista uruguaiano è tornato al Pescara. Nel 2019 da capitano ha sfiorato la promozione in Serie A, stavolta vuole aiutare la squadra a evitare l'incubo retrocessione. Domenica è bastato un suo destro potentissimo per stendere l'Avellino: "Abbiamo ritrovato la vittoria che mancava da due mesi. Fare di nuovo gol con questa maglia è un'emozione bellissima. Ho scelto di tornare perché questo gruppo ha bisogno di credere nell'obiettivo salvezza. Finalmente, la reazione è arrivata". La formazione di Gorgone è ultima in classifica con 18 punti, mancano tredici partite alla fine della stagione.