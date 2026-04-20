Ancri al liceo Galilei l' incontro tra eccellenze e giovani talenti

Al liceo Galilei si è svolto un incontro organizzato dall’Ancri, sezione di Catania, con studenti e rappresentanti del mondo del lavoro. L’appuntamento, guidato dalla presidente dell’associazione, ha visto coinvolti giovani talenti e professionisti per discutere di opportunità e percorsi formativi. L’obiettivo è creare un collegamento tra le esigenze del mercato e le scelte dei ragazzi, in un momento in cui molti giovani lasciano la regione per proseguire gli studi o lavorare altrove.

Un ponte tra il mondo del lavoro e la scuola. L’Ancri, sezione di Catania, guidata dalla presidente Mariella Gennarino, guarda ai giovani e al futuro: individuare nuove opportunità, alternative a un percorso che ogni anno allontana dalla Sicilia i suoi cervelli, è una sfida che chiama in causa la.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Manduria, al Liceo De Sanctis Galilei l’incontro pubblico: “Legalità è uso consapevole nel digitale”Si terrà giovedì 12 febbraio alle ore 18:00, presso il Teatro del Liceo “De Sanctis – Galilei” di Manduria, l’incontro pubblico dal... Atomi di immaginazione: in mostra i giovani talenti del Liceo tra arte e scienzaTarantini Time QuotidianoIl progetto, promosso dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in collaborazione con il CERN di Ginevra e numerose... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le eccellenze siciliane incontrano i giovani talenti; Giovani e lavoro: l’importanza di accorciare le distanze; Scuola e imprese, al Galilei incontro tra studenti ed eccellenze siciliane. Scuola e imprese, al Galilei incontro tra studenti ed eccellenze sicilianeCATANIA – Orientare i giovani verso scelte consapevoli e creare un ponte concreto tra scuola e mondo del lavoro. Con questo obiettivo la sezione etnea dell’ANCRI promuove un ciclo di incontri tra stud ... livesicilia.it Scientifico Galilei, rimpatriata e riconoscimenti ai diplomati di ieriL’associazione degli ex alunni Amici del liceo Galilei, con la collaborazione del liceo scientifico, organizza per sabato 14 giugno un... L’associazione degli ex alunni Amici del liceo Galilei, ... ilrestodelcarlino.it Ancri, Cinzia Nicolini eletta vice presidente nazionale | Cronache Ancona x.com A Senigallia il VI Raduno nazionale ANCRI: eletto nuovo presidente il cavaliere Aurelio Vietri - facebook.com facebook