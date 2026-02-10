Manduria al Liceo De Sanctis Galilei l’incontro pubblico | Legalità è uso consapevole nel digitale
Questa sera a Manduria, al Liceo De Sanctis Galilei, si tiene un incontro pubblico dedicato alla legalità e all’uso consapevole del digitale. L’appuntamento, previsto per le 18, fa parte della rassegna “Legalità e Giustizia” promossa dalla città, in collaborazione con la Provincia di Taranto e il Ministero del Lavoro. L’obiettivo è sensibilizzare studenti e cittadini sull’importanza di usare responsabilmente le tecnologie, soprattutto i social media, in un’epoca in cui il digitale influisce sempre di più sulla vita di tutti.
Si terrà giovedì 12 febbraio alle ore 18:00, presso il Teatro del Liceo "De Sanctis – Galilei" di Manduria, l'incontro pubblico dal titolo "Legalità è uso consapevole nel digitale" nell'ambito della quinta edizione della rassegna Legalità e Giustizia, promossa dalla Città di Manduria in collaborazione con la Provincia di Taranto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali In un'epoca in cui il digitale permea ogni aspetto della quotidianità, è infatti fondamentale accompagnare le nuove generazioni verso un utilizzo responsabile delle tecnologie digitali e dei social media, promuovendo le competenze digitali.
