Atomi di immaginazione | in mostra i giovani talenti del Liceo tra arte e scienza

Una mostra intitolata “Atomi di immaginazione” presenta i lavori di studenti di un liceo, con un focus su arte e scienza. Il progetto è stato promosso dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e coinvolge giovani talenti che hanno creato opere ispirate a temi scientifici. L’esposizione si tiene in una sede cittadina e resterà aperta fino alla fine del mese.

Tarantini Time Quotidiano Il progetto, promosso dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in collaborazione con il CERN di Ginevra e numerose università italiane, ha l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo della ricerca scientifica attraverso il linguaggio dell’arte, stimolando creatività, pensiero critico e capacità di interpretare concetti complessi. La mostra, dal titolo “Atomi di Immaginazione. Giovani talenti creano la scienza”, raccoglie una selezione delle opere realizzate dagli studenti delle scuole superiori delle province di Brindisi, Lecce e Taranto. In questo contesto, il Liceo De Sanctis-Galilei si è distinto per una partecipazione ampia e qualificata: 30 studenti, organizzati in dieci gruppi, hanno ideato e realizzato lavori originali capaci di tradurre contenuti scientifici in forme artistiche innovative. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Atomi di immaginazione: in mostra i giovani talenti del Liceo tra arte e scienza Articoli correlati Leggi anche: Ferrara: scienza e arte a confronto, la mostra ‘Atomi di immaginazione’ ispira i giovani talenti. Unife, inaugura la mostra 'Atomi di immaginazione. Giovani talenti creano la scienza'Ha inaugurato mercoledì 18 a Palazzo Turchi di Bagno la mostra ‘Atomi di immaginazione. Una selezione di notizie su Atomi di immaginazione in mostra i... Temi più discussi: Atomi di immaginazione, fino al 29 marzo la mostra promossa dall'INFN; Atomi di immaginazione - Giovani talenti creano la scienza, la mostra alle ex Scuderie di Palazzo Moroni; UniPG protagonista: arte e scienza si incontrano a Perugia con i talenti del futuro; IA, il sociologo Derrick De Kerckhove: L'uomo quantistico cambia il modello di pensiero. Atomi di immaginazione: in mostra i giovani talenti del Liceo tra arte e scienzaDopo il successo della tappa leccese del progetto nazionale Art&Science Across Italy, le opere realizzate dagli studenti del Liceo De Sanctis-Galilei approdano a Manduria, al plesso Galilei, dove è ... giornaledipuglia.com Atomi di immaginazione, fino al 29 marzo la mostra promossa dall'INFNA Teramo 37 opere realizzate dagli studenti per avvicinare i giovani al mondo della ricerca scientifica col linguaggio dell'arte ... ekuonews.it Chip fino a 10 volte più piccoli grazie agli atomi di elio: una startup europea ottiene 40 milioni di dollari x.com Prosegue a Teramo il ciclo di mostre 2026 "Atomi di immaginazione. Giovani talenti creano la scienza" del progetto Art & Science across Italy dedicato agli studenti e alle studentesse delle classi III, IV e V superiori per avvicinarli ai temi della scienza attrav - facebook.com facebook