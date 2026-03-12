Liti e violenza a Pordenone | due giovani aggrediti e picchiati da coetanei

A Pordenone, due giovani sono stati aggrediti e picchiati da coetanei nel corso di poche ore. Entrambi sono stati portati in ospedale in seguito alle violenze subite. Le aggressioni sono avvenute in diverse zone della provincia e coinvolgono ragazzi della stessa età. La vicenda si è verificata nelle ultime ore e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Gli episodi si sono verificati nella giornata di mercoleì 11 marzo. Due ragazzi di 12 e 13 anni sono stati trasferiti all'ospedale Due giovani vittime di violenza nel giro di poche ore. È successo in provincia di Pordenone. I ragazzi sono finiti in pediatria dopo aver subito un'aggressione da parte di alcuni coetanei. Uno di loro è stato portato all'ospedale con delle ferite gravi. Questi due episodi distinti riportano l’attenzione su un fenomeno di violenza tra giovani sempre più diffuso anche a Pordenone. Il primo caso si è verificato nella giornata di mercoledì 11 marzo a scuola: una lite tra ragazzi che, per ragioni insignificanti, si è tramutata in una rissa. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

