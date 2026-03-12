In regione quasi 800 sanitari aggrediti in un anno | i numeri dell' epidemia di violenza contro chi salva vite

In regione, quasi 800 sanitari sono stati aggrediti nell'arco di un anno, secondo i dati più recenti dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza delle professioni sanitarie. L'anno passato sono state segnalate 563 aggressioni a operatori socio-sanitari e personale medico, evidenziando una crescita delle violenze rivolte a chi lavora in ambito sanitario. I numeri mostrano un fenomeno che coinvolge diverse figure professionali in strutture pubbliche e private.

Secondo l'ultima relazione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza delle professioni sanitarie, l'anno scorso in regione sono state segnalate 563 aggressioni ad Oss e personale sanitario. I dati, disponibili sul sito del Ministero della Salute e riportati da Ansa, parlano di 791 professionisti coinvolti in un anno. A venire aggrediti quasi esclusivamente dipendenti pubblici, con solo quattro casi nel privato in tutto l'anno. Spesso nelle aggressioni rimangono coinvolte le donne o gli operatori tra i 50 e i 59 anni. Le vittime sono perlopiù infermieri (più di 400), seguiti da operatori socio sanitari e medici. Prediletti i giorni feriali (in 497 casi), specialmente di mattina e sera (rispettivamente 222 e 220).

