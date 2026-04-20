Ancora tu – Max Pavan lingue letteratura e informazione

All’interno dell’Università di Bergamo, lo spazio “Ancora tu” offre l’opportunità di incontrare alcuni ex studenti che, dopo aver frequentato l’ateneo, hanno intrapreso percorsi personali e professionali diversi. Sono giovani che hanno condiviso il periodo di studio e che, successivamente, hanno dato forma alle proprie esperienze di vita. L’iniziativa permette di ascoltare le loro storie e di scoprire come l’università abbia influenzato il loro cammino.

Migliaia di ragazze e ragazzi si sono formati all’Università di Bergamo. Lo spazio di Ancora tu fornisce l’occasione per incontrare alcuni di loro, che a partire da quell’esperienza hanno costruito il proprio percorso di senso e di vita. Per l’occasione abbiamo incontrato Max Pavan, che ha raccontato come da bambino coltivasse due sogni: imparare le lingue, magari per poter girare il mondo, e diventare giornalista. Gli studi all’Università di Bergamo (con la laurea in Lingue e Letterature straniere e una tesi su Stephen King) hanno contribuito a realizzarne uno. Gli hanno anche fornito gli strumenti per leggere realtà diverse da quelle di...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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