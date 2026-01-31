ospedale e unistrasi ancora insieme corsi di lingue e mediazione con i pazienti

L’Ospedale e l’Università di Trento rinnovano il loro accordo per altri tre anni. Continuano a offrire corsi di lingue e iniziative di mediazione tra pazienti e staff. L’obiettivo è migliorare l’accoglienza e la comunicazione, unendo sanità, cultura e formazione.

AouS e Unistrasi rinnovano per altri tre anni il protocollo d’intesa che coniuga welfare culturale, sanità, formazione e competenze linguistiche. Negli ultimi tre anni, ospedale e ateneo hanno partecipato congiuntamente a iniziative divulgative e istituzionali, promuovendo una cultura dell’accoglienza e dell’inclusione linguistica in ambito sanitario. Tra le esperienze si distingue il laboratorio teatrale ’Le storie degli altri’ sul tema della mediazione linguistica e culturale; significativo l’investimento sulla formazione linguistica del personale, uno dei pilastri della collaborazione: in tre anni sono stati organizzati numerosi corsi di lingua, calibrati sulle esigenze dei dipendenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

