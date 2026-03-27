Jevhenija Kononenko si occupa di temi legati alla letteratura e alla guerra, argomenti al centro di numerosi dibattiti. Nel testo si fa riferimento anche a Jevhen Samar’kyj, scrittore degli anni ’90, che vive a Kiev in un periodo segnato da sfide economiche e cambiamenti politici. La discussione si focalizza sulle influenze di questi eventi sulla produzione letteraria e sulla cultura dell’Ucraina.

Tempi presenti Intervista all’autrice di «Una storia russa», per eo. La scrittrice di Kiev evoca con ironia l’«Evgenij Onegin» di Puškin per raccontare l’identità culturale del suo Paese Tempi presenti Intervista all’autrice di «Una storia russa», per eo. La scrittrice di Kiev evoca con ironia l’«Evgenij Onegin» di Puškin per raccontare l’identità culturale del suo Paese Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Jevhenija Kononenko, letteratura e guerra, discutiamone ancora

Articoli correlati

Il potere che avrebbe ancora la letteraturaDurante gli scontri di Valle Giulia Pier Paolo Pasolini stava coi poliziotti anziché coi manifestanti perché aveva una visione della Storia.

Salerno Letteratura 2026: “Il cuore desto avrà parole” – Letteratura nei tempi inquietiLa quattordicesima edizione di Salerno Letteratura, che si terrà dal 13 al 20 giugno, sarà dedicata al poeta Alfonso Gatto, in occasione del...