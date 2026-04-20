Ancora molti dubbi sul futuro del Napoli | probabili addii e rinnovi

Il futuro della rosa del Napoli continua a suscitare incertezze, con voci che parlano di possibili partenze di alcuni giocatori e di rinnovi in vista. Secondo quanto riportato da fonti specializzate, la squadra potrebbe affrontare un mercato caratterizzato da cambiamenti significativi, con alcuni nomi che sembrano ormai prossimi a lasciare la squadra, mentre altri potrebbero rinnovare il contratto. La situazione resta ancora da definire, con diversi aspetti che devono essere chiariti.

Il futuro della rosa del Napoli, secondo quanto riportato da AreaNapoli, appare sempre più orientato verso un cambiamento profondo, tra conferme importanti e addii ormai quasi certi. In difesa, uno dei segnali più chiari riguarda Juan Jesus, che stando a quanto afferma Il Corriere dello Sport, non dovrebbe prolungare il suo contratto in scadenza. Una decisione che segna simbolicamente la fine di un ciclo e apre le porte a una nuova fase. Diverso il discorso per Leonardo Spinazzola, con cui la società sta cercando un punto d’incontro. La strategia è quella di inserire energie nuove senza rinunciare a giocatori già affidabili, costruendo una squadra più giovane e adatta a sostenere un progetto duraturo nel tempo.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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