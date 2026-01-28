Lazio ancora dubbi sul futuro di Romagnoli Maldini pronto all’esordio

La Lazio deve ancora sciogliere i dubbi sul futuro di Romagnoli. I tifosi aspettano notizie chiare, mentre Maldini si prepara all’esordio con i biancocelesti. La situazione sul centrale difensivo resta incerta e tiene banco in casa biancoceleste.

Mentre Daniel Maldini approda ai biancocelesti ed è pronto all'esordio, il caso Romagnoli fa ancora tremare i tifosi della Lazio Tra entusiasmo e tensioni di mercato, Sarri studia il nuovo acquisto mentre il caso Romagnoli continua a far discutere. È iniziata ufficialmente l’avventura di Daniel Maldini alla Lazio. Visite mediche, primo allenamento agli ordini di Maurizio Sarri e le parole da neoacquisto biancoceleste: poche ore intense, ma sufficienti per capire la determinazione del classe 2001, arrivato a Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. “Le prime sensazioni sono positive, sono contento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La possibile cessione di Romagnoli rappresenta un passo importante nella strategia di rinnovamento della Lazio.

