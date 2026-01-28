Lazio ancora dubbi sul futuro di Romagnoli Maldini pronto all’esordio
La Lazio deve ancora sciogliere i dubbi sul futuro di Romagnoli. I tifosi aspettano notizie chiare, mentre Maldini si prepara all’esordio con i biancocelesti. La situazione sul centrale difensivo resta incerta e tiene banco in casa biancoceleste.
Mentre Daniel Maldini approda ai biancocelesti ed è pronto all'esordio, il caso Romagnoli fa ancora tremare i tifosi della Lazio Tra entusiasmo e tensioni di mercato, Sarri studia il nuovo acquisto mentre il caso Romagnoli continua a far discutere. È iniziata ufficialmente l’avventura di Daniel Maldini alla Lazio. Visite mediche, primo allenamento agli ordini di Maurizio Sarri e le parole da neoacquisto biancoceleste: poche ore intense, ma sufficienti per capire la determinazione del classe 2001, arrivato a Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. “Le prime sensazioni sono positive, sono contento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Approfondimenti su Lazio Romagnoli
Calciomercato, news di oggi in diretta: En-Nesyri-Juve saltata, Romagnoli trattenuto dalla Lazio che prende Maldini
Le ultime notizie sul calciomercato di oggi, 26 gennaio, aggiornate in tempo reale.
Romagnoli-Lazio, addio vicino: il difensore pronto a salutare | CM
La possibile cessione di Romagnoli rappresenta un passo importante nella strategia di rinnovamento della Lazio.
Ultime notizie su Lazio Romagnoli
Argomenti discussi: Lazio: pareggio tra cessioni e contestazioni; Calcio: la Lazio a Lecce con il dubbio Romagnoli, Ratkov ok; Ancora violenza ultras, scontri tra tifosi del #Napoli e della #Lazio sull’A1 (RomaToday) Gli scontri sono avvenuti tra Ceprano e Frosinone e hanno coinvolto gli ultras azzurri diretti verso #Torino e quelli laziali di ritorno da #Lecce. La Questura di #Roma ha ide; Lazio, il paradosso di Dia: torna a Roma da campione d'Africa, ma senza giocare. E ora è sul mercato.
Lazio, Romagnoli commosso saluta i tifosi - GALLERYDopo la partita di Lecce, il difensore biancoceleste è andato sotto il settore dei tifosi della Lazio visibilmente ... lalaziosiamonoi.it
Disastro Lazio: la colpa è di Sarri o Lotito? Dentro la crisi biancoceleste tra bordate e un mercato senza sensoIl Sarri bis si sta rivelando un flop: la disfatta con la Lazio scatena la bufera, tifosi in rivolta sul web. Ancora scintille con Lotito per il mercato. sport.virgilio.it
Le probabili formazioni di Lazio-Genoa: tanti dubbi per Sarri... https://www.lazionews.eu/notizie/lazio-genoa-probabili-formazioni/ #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #LazioGenoa #probabiliformazioni #SerieA #Sarri #DeRossi facebook
Moviola #LecceLazio Gli episodi dubbi del match x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.