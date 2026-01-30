Futuro dell' Irst Morrone Lega solleva dubbi sul trasferimento del laboratorio a Pievesestina | Futuro non noto

Il futuro dell’Irst di Pievesestina resta incerto. Morrone, deputato della Lega, si è detto preoccupato per il possibile trasferimento del laboratorio a Pievesestina, sottolineando che ancora non ci sono certezze su cosa accadrà. Gli operatori sanitari e i sindacati stanno già alzando la voce, chiedendo chiarimenti e garanzie sul futuro dell’Irst. La questione si fa sempre più calda, mentre si aspetta una risposta ufficiale.

"Le preoccupazioni di operatori sanitari e sindacati sul futuro dell'Irst 'Dino Amadori'-Irccs non possono lasciare indifferenti". Così il parlamentare della Lega, Jacopo Morrone, che interviene sul possibile trasferimento disposto dalla Regione Emilia Romagna dei laboratori della diagnostica molecolare-genetica dell'Irst nel laboratorio unico di Pievesestina. Una decisione, commenta Morrone, "senza offrire spiegazioni esaustive sui motivi. Poco chiara anche una nota dell'Istituto pubblicata il 10 gennaio scorso in risposta ai dubbi sollevati dalle organizzazioni sindacali. Molte parole per non dire nulla: non abbiamo riscontrato, infatti, quella chiarezza che si vorrebbe assicurare a pazienti, professionisti e cittadini.

