Stop al servizio idrico per 12 ore nel VI Municipio di Roma il 27 gennaio 2026 | orari e dove manca l’acqua

È prevista una sospensione del servizio idrico nel VI Municipio di Roma per 12 ore, il 27 gennaio 2026. La mancanza di acqua interesserà le abitazioni e le attività della zona durante questa fascia oraria, al fine di eseguire interventi di manutenzione. È consigliabile pianificare le attività quotidiane tenendo presente questa interruzione temporanea, per minimizzare eventuali disagi.

