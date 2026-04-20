In Toscana, si registrano due nuove vincite con cinque punti al SuperEnalotto, portando il totale a poche estrazioni dal jackpot. Non sono stati ancora assegnati i grandi premi, ma le giocate in regione mostrano un interesse crescente. Le estrazioni si sono svolte senza che nessuno abbia centrato il sei, mantenendo vivo l’appeal della schedina. La cifra accumulata supera i 200 milioni di euro, attirando l’attenzione di molti scommettitori.

Firenze, 20 aprile 2026 – La Toscana continua a “ronzare” intorno al super jackpot del SuperEnalotto, con altre due vincite con 5 punti (a uno dal sogno). Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 18 aprile in Toscana sono stati centrati due “5” da 14.073 euro ciascuno (e 27 centesimi), per un valore complessivo di oltre 28mila euro. Una vincita è stata realizzata a Carrara, al Café Crema in Via Roma; l’altro colpo è stato indovinato a Firenze, nell’esercizio di Daniela Gianni in piazza Fiesolana. Il 14 aprile un altro 5 era stato centrato a Prato (il secondo in pochi giorni). L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ancora due “5” al SuperEnalotto in Toscana, a un solo numero dal jackpot mostruoso

Notizie correlate

Vince al Superenalotto, ma si ferma a un numero dal jackpot mostruoso. In palio oltre 130 milioni di euroMassa, 11 marzo 2026 – Un anonimo giocatore ha centrato un “5” al Superenalotto nel concorso di martedì 10 marzo, portando a casa 46.

Leggi anche: Febbre da Superenalotto: jackpot a 120 milioni, ieri due vincite a Prato. Ecco tutte le volte che la fortuna ha baciato la Toscana

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Superenalotto, pioggia di vincite tra Toscana e Umbria. Premi per 280mila euro; Superenalotto, sale il jackpot da sogno: battuto il celebre precedente in Toscana; Superenalotto, jackpot da 150 milioni. Battuto il record di Bagnone; SuperEnalotto, indovinano i numeri vincenti ma sul più bello vedono sfumare il jackpot da 150 milioni.

Superenalotto, pioggia di vincite tra Toscana e Umbria. Premi per 280mila euroIn totale sono stati assegnati ben 200 premi da 20mila euro nel concorso speciale di sabato 4 aprile. Diciannove sono le regioni baciate dalla fortuna e quattordici i premi vinti tra Toscana e Umbria ... lanazione.it

SuperEnalotto, sfiorato il 6 in ToscanaPISA: La dea bendata ha fatto tappa a Pisa dove, nel concorso di venerdì 3 Aprile, è stato centrato un 5 da oltre 74mila euro ... toscanamedianews.it

Puoi darmi 6 numeri al SuperEnalotto che mi gioco gli altri 84 x.com

Estrazioni Lotto e SuperEnalotto I numeri vincenti su tutte le ruote - facebook.com facebook