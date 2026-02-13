Febbre da Superenalotto | jackpot a 120 milioni ieri due vincite a Prato Ecco tutte le volte che la fortuna ha baciato la Toscana

Firenze, 9 febbraio 2026 – La città di Prato si è svegliata con due vincite da 30 mila euro ciascuna, entrambe realizzate ieri sera con il Superenalotto. Le schedine fortunate sono state giocate in due bar diversi del centro storico, una nel classico punto vendita in via Mazzoni e l’altra in un esercizio di piazza del Mercato Nuovo, e sono state entrambe confermate dai risultati ufficiali. La febbre da jackpot è alle stelle, con il montepremi che ha raggiunto i 120 milioni di euro, spingendo sempre più persone a tentare la fortuna.

Firenze, 9 febbraio 2026 – Toscana a segno con il SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 12 febbraio, come riporta Agipronews, centrati due "cinque" da 30.218 euro l'uno a Prato e provincia: uno a Prato nell'Antica Tabaccheria in via di San Giusto e l'altro a Carmignano nel Tabacchi Vermigli in via Statale, 144. Una curiosità: San Giusto è la frazione di Prato dove è stato centrato l'unico "sei" della storia cittadina che è anche l'ultimo jackpot vinto nella regione. Tutte le vincite in Toscana. Negli ultimi trent'anni la Toscana è stata protagonista di alcune delle vincite più clamorose nella storia del Superenalotto.