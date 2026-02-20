Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani sabato 21 febbraio in Calabria | le zone a rischio

Per la giornata di domani, sabato 21 febbraio, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla su diversi settori della Calabria. L'elenco nel dettaglio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 29 dicembre in Sicilia: le zone a rischio

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 23 gennaio in Sicilia: le zone a rischio

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Arriva il ciclone di San Valentino: allerta arancione in Calabria, gialla in 4 regioni - Aggiornamento del 13 Febbraio delle ore 20:47; Maltempo, crolla muraglione dell'ex Gavoglio a Genova. Allerta gialla in varie regioni; Maltempo, allerta meteo arancione e gialla oggi: le regioni a rischio; Maltempo, allerta meteo gialla per temporali oggi 11 febbraio 2026: le regioni a rischio.

Scuole chiuse per maltempo e allerta meteo arancione e gialla domani 20 febbraio: l’elenco dei comuniL’elenco delle scuole chiuse domani, venerdì 20 febbraio 2026, per maltempo. Stop alle lezioni in alcuni comuni di Calabria e Campania per allerta meteo arancione e gialla emessa dalla Protezione ... fanpage.it

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e vento forte oggi 19 febbraio: le regioni a rischioTemporali, venti fortissimi e nevicate nella giornata di oggi giovedì 19 febbraio. La Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando allerta meteo gialla ... fanpage.it

ANCORA MALTEMPO C'è la proroga dell'allerta - facebook.com facebook

Allerta Meteo, ultimi 2 giorni di maltempo al Sud: neve a bassa quota. Poi arriva l'Anticiclone! Tutti i dettagli x.com