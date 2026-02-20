Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani sabato 21 febbraio in Calabria | le zone a rischio

Da fanpage.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo colpisce la Calabria, dove la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per temporali in arrivo domani, sabato 21 febbraio. Le previsioni prevedono piogge intense e venti forti che interesseranno soprattutto le zone costiere e interne. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari. La situazione resta monitorata attentamente da tutti i servizi di emergenza della regione.

Per la giornata di domani, sabato 21 febbraio, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla su diversi settori della Calabria. L'elenco nel dettaglio.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 29 dicembre in Sicilia: le zone a rischio

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 23 gennaio in Sicilia: le zone a rischio

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Arriva il ciclone di San Valentino: allerta arancione in Calabria, gialla in 4 regioni - Aggiornamento del 13 Febbraio delle ore 20:47; Maltempo, crolla muraglione dell'ex Gavoglio a Genova. Allerta gialla in varie regioni; Maltempo, allerta meteo arancione e gialla oggi: le regioni a rischio; Maltempo, allerta meteo gialla per temporali oggi 11 febbraio 2026: le regioni a rischio.

maltempo allerta meteo giallaScuole chiuse per maltempo e allerta meteo arancione e gialla domani 20 febbraio: l’elenco dei comuniL’elenco delle scuole chiuse domani, venerdì 20 febbraio 2026, per maltempo. Stop alle lezioni in alcuni comuni di Calabria e Campania per allerta meteo arancione e gialla emessa dalla Protezione ... fanpage.it

maltempo allerta meteo giallaMaltempo, allerta meteo gialla per temporali e vento forte oggi 19 febbraio: le regioni a rischioTemporali, venti fortissimi e nevicate nella giornata di oggi giovedì 19 febbraio. La Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando allerta meteo gialla ... fanpage.it