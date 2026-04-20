Ancona uomo tenta suicidio dalla scogliera | le manette dei carabinieri e la mossa inaspettata per salvarlo

A Numana, in provincia di Ancona, un uomo è stato trovato sulla scogliera dopo aver tentato di togliersi la vita. I carabinieri sono intervenuti sul posto e, in un tentativo inaspettato, hanno cercato di convincerlo a desistere. La situazione si è conclusa con l'arresto dell'uomo, che è stato portato in caserma. L'allarme è stato dato da una donna che aveva ricevuto messaggi dal marito.

Lo ha riconosciuto nel buio, era seduto sugli scogli frangiflutti della costa adriatica in evidente stato di agitazione. Il brigadiere dei carabinieri stava cercando l'uomo da qualche tempo, da quando una donna aveva chiamato allarmata in caserma dopo aver ricevuto messaggi in cui il marito preannunciava il suo suicidio. Il militare gli si è avvicinato, ha tentato di calmarlo a parole ma l'uomo non era intenzionato a rallentare il respiro e ragionare. Ha deciso allora di tirare fuori le manette: un bracciale l'ha messo attorno al polso dell'uomo, l'altro attorno al suo. "Se cadi tu, cado anche io con te"., La chiamata nella caserma di Osimo, in provincia di Ancona, è arrivata nella serata di domenica 19 aprile.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ancona, uomo tenta suicidio dalla scogliera: le manette dei carabinieri e la mossa inaspettata per salvarlo Notizie correlate Prato: uomo tenta il suicidio in zona stadio. Provvidenziale l’intervento dei finanzieriPrato, 30 gennaio 2026 – Momenti di forte tensione in zona stadio a Prato, dove un uomo in evidente stato di agitazione ha tentato di farsi del male... Uccide la moglie a coltellate e poi tenta il suicidio, fermato dalla polizia a Bergamo: le liti prima del femminicidio di una 42enneUna donna di 42 anni è stata uccisa a coltellate dal marito nella tarda mattinata di oggi, 18 marzo, in un’abitazione di via Pescaria a Bergamo, non... Contenuti e approfondimenti Tenta il suicidio da una scogliera, salvato dai carabinieri. Il brigadiere: «Se cadi in mare mi butto anch'io» VIDEOUn uomo ha tentato di togliersi la vita gettandosi in mare dalla scogliera di Numana (Ancona) nella serata di ieri, domenica 19 aprile, ed è stato salvato dai carabinieri della Radiomobile di Osimo. A ... leggo.it Tenta il suicidio in mare a Numana, salvato dai carabinieriUn uomo ha tentato di togliersi la vita gettandosi in mare dalla scogliera di Numana (Ancona) nella serata di ieri, ed è stato salvato dai carabinieri della Radiomobile di Osimo. (ANSA) ... ansa.it