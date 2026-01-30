Prato | uomo tenta il suicidio in zona stadio Provvidenziale l’intervento dei finanzieri

Un uomo ha tentato di togliersi la vita in pieno giorno, davanti a molti passanti in zona stadio a Prato. Fortunatamente, alcuni finanzieri presenti sul posto sono intervenuti in fretta, riuscendo a bloccarlo e a salvargli la vita. La scena si è svolta in pochi minuti e ha creato scompiglio tra le persone che si trovavano nei dintorni. Ora si attende l’intervento delle forze dell’ordine per capire cosa abbia spinto l’uomo a compiere questo gesto.

Prato, 30 gennaio 2026 – Momenti di forte tensione in zona stadio a Prato, dove un uomo in evidente stato di agitazione ha tentato di farsi del male sotto gli occhi dei passanti. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di un cittadino, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per la presenza di una persona intenta a compiere atti di autolesionismo. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei baschi verdi della Guardia di Finanza, impegnate nei servizi di controllo coordinato del territorio disposti dalla Prefettura. I militari hanno individuato l’uomo, un 39enne di nazionalità marocchina regolarmente sul territorio nazionale, che presentava lesioni superficiali sul corpo, brandiva un oggetto tagliente e pronunciava frasi sconnesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato: uomo tenta il suicidio in zona stadio. Provvidenziale l’intervento dei finanzieri Approfondimenti su Prato Stadio Catania, tenta di soffocare la figlia di 5 mesi con un cuscino: l’intervento provvidenziale dei Carabinieri A Catania, i Carabinieri sono intervenuti tempestivamente per impedire a una donna di soffocare la propria figlia di cinque mesi con un cuscino. 25enne salvato dal suicidio a Foggia, intervento provvidenziale di due agenti su un ponte Due agenti di polizia a Foggia hanno evitato un tragico gesto, intervenendo tempestivamente per salvare un ragazzo di 25 anni segnalato dal Pronto Intervento Sociale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Prato Stadio Argomenti discussi: Prato, un negozio vendeva telefoni rubati. Sequestrati 72 dispositivi; Accoltella la moglie alla schiena: 47enne arrestato nel Pratese, l'aveva presa a pugni pochi mesi fa. Prato: uomo tenta il suicidio in zona stadio. Provvidenziale l’intervento dei finanzieriL’allarme è scattato dopo la segnalazione di un cittadino. Il 39enne già presentava lesioni superficiali sul corpo e brandiva un oggetto tagliente ... lanazione.it Prato, condannato anche il sesto uomo del commando che tentò di uccidere un imprenditorePrato, 17 ottobre 2025 – Si chiude un altro capitolo della cosiddetta guerra delle grucce, la faida tra gruppi imprenditoriali cinesi per il controllo della produzione di appendini per abiti, uno ... lanazione.it Oggi, 23 gennaio, il pensiero va a Ferdinando a Prato (Ferdy): l’uomo che mi ha insegnato a fare il vino e, soprattutto, ad amarlo Mio padre era innanzitutto nobile nello spirito, con le mani segnate dal lavoro vero. La sua eredità non è fatta solo di vigne: è fatt - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.