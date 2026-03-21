Ancona Kouko e i gol per vincere | Lotteremo fino alla fine per il sogno

Ancona Kouko e la squadra sono pronti a scendere in campo per la partita contro Sora, la prima di sette delle ultime gare di campionato. Il calciatore Daniel Zinon Kouko invita i tifosi a sostenere la squadra, mentre si avvicina il finale di stagione. La squadra ha intenzione di lottare fino all’ultimo minuto per raggiungere il proprio obiettivo.

Sette partite alla fine a cominciare da quella di domani col Sora. E’ un conto alla rovescia e il bomber dorico Daniel Zinon Kouko chiama la tifoseria a raccolta per centrare l’obiettivo. L’ Ancona è pronta e vuole continuare a vincere, per coronare un sogno. Daniel Kouko, sentite il peso che aumenta sulle spalle, domenica dopo domenica? "Siamo verso la fine e un po’ si sente. Però ci alleniamo al massimo come sempre e interpreteremo questa partita col Sora esattamente come le altre, come quella di Giulianova, con la stessa intensità". Oppure la pressione ce l’ha chi insegue? "Ma anche noi. Dobbiamo e vogliamo vincerle tutte e sette". Il mantra di Maurizi, "da soli non siamo nessuno", vi è entrato bene in testa, in questo periodo: siete un gruppo estremamente compatto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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